Депутат Верховной рады Украины заблокировала трибуну и потребовала уволить главкома ВСУ
Автор:Редакция news.by
Очередная драка произошла в Верховной раде Украины - народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну, обмотав ее красной лентой. Политик требует уволить главкома ВСУ, провести войсковую реформу и перестать врать о ситуации на фронте.
Несогласие с новациями выразил народный депутат Тарута, что спровоцировало базарную драку. Другие чиновники поддержали потасовку, музыкально исполнив гимн Украины.
В итоге председатель Рады потребовал убрать "результаты творчества" Безуглой и привести трибуну в порядок. Видео склоки уже стало вирусным.