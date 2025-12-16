Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Депутат Верховной рады Украины заблокировала трибуну и потребовала уволить главкома ВСУ

Очередная драка произошла в Верховной раде Украины - народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну, обмотав ее красной лентой. Политик требует уволить главкома ВСУ, провести войсковую реформу и перестать врать о ситуации на фронте.

Несогласие с новациями выразил народный депутат Тарута, что спровоцировало базарную драку. Другие чиновники поддержали потасовку, музыкально исполнив гимн Украины.

В итоге председатель Рады потребовал убрать "результаты творчества" Безуглой и привести трибуну в порядок. Видео склоки уже стало вирусным.

