"Действие за Палестину": британская полиция задержала более 200 митингующих в Лондоне

Более 210 протестующих были задержаны в Лондоне за участие в акции движения "Действие за Палестину", признанной вне закона. Несмотря на запрет, сотни людей присоединились к митингу, проходящему на Трафальгарской площади.

В 2025 году в ходе подобных акций полиция задержала сотни человек, в том числе подростков и пенсионеров. На этот раз также под стражу было взято немало пожилых людей, самому старшему - 82 года.