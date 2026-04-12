"Действие за Палестину": британская полиция задержала более 200 митингующих в Лондоне
Автор:Редакция news.by
Более 210 протестующих были задержаны в Лондоне за участие в акции движения "Действие за Палестину", признанной вне закона. Несмотря на запрет, сотни людей присоединились к митингу, проходящему на Трафальгарской площади.
В 2025 году в ходе подобных акций полиция задержала сотни человек, в том числе подростков и пенсионеров. На этот раз также под стражу было взято немало пожилых людей, самому старшему - 82 года.
Всего с момента запрета движения "Действие за Палестину" на акциях протеста в его поддержку по всей стране были задержаны более 3 тыс. человек, из них подавляющее большинство в Лондоне.