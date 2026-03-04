Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Действия США на Ближнем Востоке - что на кону? Смотрите в проекте "Блиц" с Павлом Лазовиком

Ближний Восток становится новым полигоном, где США проверяют границы допустимого в современном мире.

Прямое военное вторжение, удары по гражданской инфраструктуре, гибель мирных жителей - что это: проверка на прочность системы международных отношений, попытка силой удержать мировое господство или начало большой войны?

Новая геополитическая партия в авторском проекте "Блиц" по четвергам в 19:30 на "Первом информационном".

Разделы:

В миреБлижний ВостокСША

Теги:

блиц с Павлом Лазовиком