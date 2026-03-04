3.74 BYN
Действия США на Ближнем Востоке - что на кону? Смотрите в проекте "Блиц" с Павлом Лазовиком
Автор:Редакция news.by
Ближний Восток становится новым полигоном, где США проверяют границы допустимого в современном мире.
Прямое военное вторжение, удары по гражданской инфраструктуре, гибель мирных жителей - что это: проверка на прочность системы международных отношений, попытка силой удержать мировое господство или начало большой войны?
Новая геополитическая партия в авторском проекте "Блиц" по четвергам в 19:30 на "Первом информационном".