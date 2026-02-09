3.73 BYN
Директор по связям с общественностью премьера Британии ушел в отставку
Автор:Редакция news.by
Директор по связям с общественностью премьера Британии Тим Аллан ушел в отставку, пишет газета Financial Times.
Все из-за скандала вокруг бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который, как утверждает полиция Соединенного Королевства, поддерживал тесный контакт с Джеффри Эпштейном.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии, шансы на то, что сам Стармер будет оставаться главой правительства к концу недели, составляют "50 на 50".