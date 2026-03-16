В апреле будет решаться не только будущее Венгрии, но в том числе и будущее целостности Европейского союза. Таким мнением поделился первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков в студии "Первого информационного" телеканала.

"В эти жаркие дни внимание политиков и политологов приковано к Венгрии - в апреле там пройдут парламентские выборы. И сегодня в активной фазе проходит электоральная кампания. "Марша мир", который вчера набрал более сотен тысяч людей в поддержку правительства и курса Виктора Орбана, и параллельный митинг, который проводился венгерской оппозицией во главе с Петером Мадьяром, свидетельствует о той самой электоральной активности", - рассказал эксперт.

Сергей Сыранков уверен, что в апреле будет решаться не только будущее Венгрии, но в том числе и будущее целостности Европейского союза. В целом и вопрос украинского конфликта, как ни странно, тоже стоит на повестке дня.

"Виктор Орбан представляет собой сегодня одного из старейших европейских политиков, мастодонтов политики, которые в большой политике с начала 90-х, будучи депутатом парламента Венгрии, в последующем с 1998 года глава правительства Венгрии, значит, на том или ином этапе, - подчеркнул гость студии. - Петер Мадьяр, по сути, является неким прототипом нашего Латушко, который еще недавно был тем же прикорытником Виктора Орбана, на тех же "Маршах мира" поддерживал его курс. Но по указке Евросоюз переобулся и сегодня возглавил венгерскую оппозицию, которая призывает поддерживать курс на бездумный союз с Европой и на продолжение поддержки Киева, в том числе и военной поддержки, ведя, по сути, Евросоюз и Венгрию в состояние будущей войны".

Виктор Орбан, крайне интересный европейский политик, в силу того, что буквально идет против течения, выступает за возобновление отношений с Российской Федерацией, за то, чтобы иметь возможность торговать энергоресурсами. По какой причине Орбан сегодня настолько критикуем в странах Европейского союза? Почему Брюссель активно выступает против того, чтобы Орбан остался, сохранил свою власть в Венгрии?

"На самом деле все просто. Орбан является первым политиком внутри Евросоюза, который интересы собственного народа и собственной страны поставил выше европейских амбиций. Он, во-первых, вел достаточно жесткую работу по пресечению пропаганды европейских ЛГБТ. Далее, понимая всю сложность и напряженность ситуации, связанной с Украиной, которая напрямую ведет к третьей мировой войне, по сути, он намерен, чтобы прекратить поставки вооружения Киеву, блокировать финансирование режима Зеленского для того, чтобы оставить единую и живую Европу, а не некий пепел войны. Поэтому Орбана и премьер-министра Словакии Фицо сегодня на фоне всех европейских политиков выделяет их позиция по отношению интереса собственных народов в этой ситуации", - подчеркнул гость студии.