Дроны в Литве запускали местные жители

Из-за якобы белорусских дронов Вильнюс периодически закрывал столичный аэропорт и раздувал миф об "угрозе" со стороны нашей страны.



И вот теперь сенсационная новость из Литвы: как сообщают местные СМИ, задержаны два местных жителя, которые запускали дроны рядом с воздушной гаванью. И аэропорт в обоих случаях прекращал работу.



Мужчины рассказали одну и ту же историю - они просто решили проверить свои новенькие беспилотники. Служба общественной безопасности лишь развела руками: мол, литовцы до сих пор не понимают ни рисков, ни законов. А вот верхушка Вильнюса пока ожидаемо молчит.