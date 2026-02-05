3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
"Дух эпохи": Донбасская поэтесса рассказала, как стихи стали поддержкой для военных на передовой
Стихи поэтессы из ДНР Инны Кучеровой помогают людям пережить боль войны, она стала голосом, который слышат по всей России и за рубежом. С 2022 года ее творчество, наполненное языком и реалиями передовой, служит духовной поддержкой для военнослужащих. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"В 2022 году, когда весь мир проснулся в другой реальности. Это было очень жестокое время, но оно дало вот те стихи, те смыслы", - рассказала поэтесса. По ее словам, стихи стали способом "проговаривать свою боль" и не сойти с ума. Оказалось, что ее переживания близки многим, и люди стали предлагать помощь, особенно в период тяжелой блокады со стороны Украины.
"Я говорю, ну вот лично мне помощь не нужна. А потом как-то решила, что я не права. Люди протягивают вот эту руку, а я как будто бы ее отталкиваю", - вспоминает она. После разговора со своим духовным отцом она решила принять эту помощь и направить ее на поддержку других.
Сначала волонтеры собирали и передавали одежду, обувь, еду и лекарства для мирных жителей и храмов. Однако со временем фокус сместился. "В какой-то момент я все-таки поняла, что мой мир держится на ребятах, на военнослужащих. Потому что если бы дрогнули они, не видя поддержки от тех, кого они защищают, то это был бы конец", - объяснила свой выбор Инна Кучерова.
Теперь, приезжая с концертами на передовую, она не только читает стихи, но и привозит необходимые военным средства защиты и спецоборудование, которое стало особенно актуальным с изменением характера войны.
"Духовная" часть ее миссии - это короткие выступления. "Каждый раз, когда я приезжаю, я обязательно читаю им стихи. Потому что там про них самих написано", - говорит поэтесса. Она намеренно сохраняет в своих произведениях тот язык, на котором общаются солдаты на линии соприкосновения, чтобы сохранить "дух эпохи". "Чтобы через сто лет, взяв это стихотворение, было понятно, как там говорили", - пояснила она. Самая большая благодарность для нее - слова от тех, о ком она пишет: "Получила благодарность. Вот, спасибо тебе от пацанов, о которых ты пишешь".