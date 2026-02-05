Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Дух эпохи": Донбасская поэтесса рассказала, как стихи стали поддержкой для военных на передовой

Фото freepik.com

Стихи поэтессы из ДНР Инны Кучеровой помогают людям пережить боль войны, она стала голосом, который слышат по всей России и за рубежом. С 2022 года ее творчество, наполненное языком и реалиями передовой, служит духовной поддержкой для военнослужащих. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В 2022 году, когда весь мир проснулся в другой реальности. Это было очень жестокое время, но оно дало вот те стихи, те смыслы", - рассказала поэтесса. По ее словам, стихи стали способом "проговаривать свою боль" и не сойти с ума. Оказалось, что ее переживания близки многим, и люди стали предлагать помощь, особенно в период тяжелой блокады со стороны Украины.

"Я говорю, ну вот лично мне помощь не нужна. А потом как-то решила, что я не права. Люди протягивают вот эту руку, а я как будто бы ее отталкиваю", - вспоминает она. После разговора со своим духовным отцом она решила принять эту помощь и направить ее на поддержку других.

Сначала волонтеры собирали и передавали одежду, обувь, еду и лекарства для мирных жителей и храмов. Однако со временем фокус сместился. "В какой-то момент я все-таки поняла, что мой мир держится на ребятах, на военнослужащих. Потому что если бы дрогнули они, не видя поддержки от тех, кого они защищают, то это был бы конец", - объяснила свой выбор Инна Кучерова.

Теперь, приезжая с концертами на передовую, она не только читает стихи, но и привозит необходимые военным средства защиты и спецоборудование, которое стало особенно актуальным с изменением характера войны.

"Духовная" часть ее миссии - это короткие выступления. "Каждый раз, когда я приезжаю, я обязательно читаю им стихи. Потому что там про них самих написано", - говорит поэтесса. Она намеренно сохраняет в своих произведениях тот язык, на котором общаются солдаты на линии соприкосновения, чтобы сохранить "дух эпохи". "Чтобы через сто лет, взяв это стихотворение, было понятно, как там говорили", - пояснила она. Самая большая благодарность для нее - слова от тех, о ком она пишет: "Получила благодарность. Вот, спасибо тебе от пацанов, о которых ты пишешь".

