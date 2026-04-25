Дуров предупредил: Telegram возможно уйдет из Франции

Основатель Telegram обвинил французских чиновников в продаже данных криптоинвесторов преступникам. Павел Дуров привел информацию местной полиции: за 3,5 месяца этого года в стране зафиксирован 41 случай похищения данных владельцев криптовалюты.

Создатель Telegram предупредил, что планы властей получить доступ к цифровым ID и личным сообщениям пользователей соцсетей могут привести к новым утечкам и росту числа жертв. "Именно поэтому Telegram скорее уйдет с французского рынка, чем даст коррумпированным бюрократам доступ к личным сообщениям", - заявил Дуров.