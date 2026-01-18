3.71 BYN
DW: Польский забор в Беловежской пуще наносит ущерб природе
Экоцид на границе: Варшава построила стену, а пострадала природа. Издание Deutsche Welle неожиданно обращает внимание, пограничный забор Польши наносит ущерб дикой природе Беловежской пущи.
В июле 2022 года Польша завершила строительство забора в 186 км вдоль границы с белорусским государством, аргументируя это борьбой с нелегальной миграцией.
В опубликованном материале говорится, что ограждение и колючая проволока травмируют животных и мешают таким видам, как олени, лоси и волки перемещаться между двумя странами. А евразийские рыси на польской стороне теперь и вовсе находятся под угрозой исчезновения.
Журналисты также отметили сокращение числа животных вблизи границы: пострадали рептилии, птицы и зубры. Издание также сообщает, что Варшава санкционировала строительство забора, не проведя должной оценки его воздействия на окружающую среду.