Economist: Конфетно-букетный период в отношениях Украины с ЕС окончен
Автор:Редакция news.by
Конфетно-букетный период в отношениях Украины с ЕС подошел к концу, иронично пишет Economist. После 4 лет почти "супружеского единения" Киев и его европейские партнеры переживают "период размолвки". Отмечается, что о "разводе" говорить еще рано, поскольку все выглядит так, что партнеры просто не могут обойтись друг без друга.
В материале уточняется, что конфликт разразился из-за российской нефти, которую ЕС продолжает импортировать, что воспринимается в Киеве как предательство. Вдобавок ко всему стремление Украины вступить в ЕС вызывает беспокойство в Брюсселе.