Economist: США и Россия ведут переговоры о сделке на 12 трлн долларов
Автор:Редакция news.by
США и Россия ведут переговоры о заключении экономических соглашений на сумму 12 трлн долларов, пишет Economist.
Кроме туннеля под Беринговым проливом, о котором говорилось ранее, обсуждается еще один масштабный проект: создание дата-центра, который станет обеспечиваться энергией атомных станций.
Для США это вопрос первостепенной важности. Трамп вместе с цифровыми олигархами надеется обеспечить лидерство Америки в сфере искусственного интеллекта, но у США катастрофически не хватает для этого энергетических мощностей. Опора на российские атомные технологии может стать для Штатов способом решения практически неразрешимой проблемы.
Фото из архива ТАСС