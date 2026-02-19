Economist: США и Россия ведут переговоры о сделке на 12 трлн долларов

Кроме туннеля под Беринговым проливом, о котором говорилось ранее, обсуждается еще один масштабный проект: создание дата-центра, который станет обеспечиваться энергией атомных станций.

Для США это вопрос первостепенной важности. Трамп вместе с цифровыми олигархами надеется обеспечить лидерство Америки в сфере искусственного интеллекта, но у США катастрофически не хватает для этого энергетических мощностей. Опора на российские атомные технологии может стать для Штатов способом решения практически неразрешимой проблемы.