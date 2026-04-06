ЕК предупредила Евросоюз об угрозе бюджетного кризиса
Еврокомиссия предупредила страны Евросоюза об угрозе бюджетного кризиса. Об этом сообщает Financial Times.
В странах ЕС предлагают или уже внедряют меры по борьбе с высокими ценами на топливо, в частности, субсидии на электроэнергию, снижение налогов и акцизов, потолок цен. Такие меры должны быть ограниченными, так как если они будут чрезмерно щедрыми, то могут спровоцировать высокую инфляцию, отметили в Еврокомиссии.
Топливный туризм в Европе процветает. Многие бельгийские АЗС сейчас полны клиентов из Нидерландов - разница в ценах составляет около 70 центов за литр.