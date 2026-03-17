Экс-зампредседателя ЕК Боррель обвиняет фон дер Ляйен в узурпации власти

Бывший зампредседателя Европейской комиссии Жозеп Боррель обвинил свою экс-начальницу Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти.

Как сообщает издание Politico, Боррель уверен, что Соединенные Штаты рушат структуры международного права с одной единственной целью: стать государством-гегемоном, государством-диктатором, распоряжения которого будут беспрекословно исполняться по всей планете.

Фон дер Ляйен же узурпировала власть в Евросоюзе, чтобы подчинить эту структуру Вашингтону. Боррель уверен, что ЕС стремительно лишается своего суверенитета и виновница тому - лишь глава Еврокомиссии.