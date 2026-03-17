3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Экс-зампредседателя ЕК Боррель обвиняет фон дер Ляйен в узурпации власти
Бывший зампредседателя Европейской комиссии Жозеп Боррель обвинил свою экс-начальницу Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти.
Как сообщает издание Politico, Боррель уверен, что Соединенные Штаты рушат структуры международного права с одной единственной целью: стать государством-гегемоном, государством-диктатором, распоряжения которого будут беспрекословно исполняться по всей планете.
Фон дер Ляйен же узурпировала власть в Евросоюзе, чтобы подчинить эту структуру Вашингтону. Боррель уверен, что ЕС стремительно лишается своего суверенитета и виновница тому - лишь глава Еврокомиссии.
По мнению дипломата, об этом свидетельствует все: принятие пошлин, установленных Трампом, переход на американские энергоносители, а главное, полное отсутствие у Европы собственной внешнеполитической стратегии.