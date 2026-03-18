Эксперт Буневич: Геополитическая логика Вильнюса и Варшавы побеждает экономический здравый смысл

Перевозчики Литвы и Польши теперь сами пытаются решить наболевший вопрос с фурами, потеряв надежду на свое правительство. Теперь им приходится самостоятельно разбираться с теми проблемами, которые и создало руководство их стран.

"Конечно, люди пытаются схватиться за любую соломинку и каким-то образом просигнализировать прежде всего своим собственным властям о том, что надо как-то выходить из этой ситуации. Люди, которые заняты перевозками, страдают, это огромные потери. Рабочие места, которые исчезают, накладывают дополнительные трудности, связанные с дороговизной топлива, которая существует в европейских странах. Мы наблюдаем уже все последние годы, как некая геополитическая логика побеждает экономическую логику, потому что любому человеку, который просто посмотрит на карту, совершенно понятно, что с точки зрения экономических интересов Польши или Литвы самая разумная политика для них была бы налаживание контактов со своими восточными соседями".