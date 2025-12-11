Решения литовских властей - это пример того, как политические амбиции могут перевесить экономические расчеты и здравый смысл. По словам российского политолога Владимира Киреева, на фоне растущего недовольства перевозчиков и очевидных рисков для бизнеса власть в Вильнюсе демонстрирует готовность идти на сознательные жертвы ради собственных геополитических приоритетов.

"Прагматизма в решении закрыть границу с Республикой Беларусь у литовских властей и так не было, - отметил эксперт. - Возмущение грузоперевозчиков неизбежно окажет на них давление".

Литовское руководство не могло не знать о том, что такой шаг разрушит транспортные коммуникации, нанесет ущерб бизнесу, но оно осознанно шло на эти жертвы, потому что собственные политические приоритеты, карьерные интересы представителей литовской власти находятся для них на первом месте, считает политолог.

"Для того чтобы следовать общеевропейскому консенсусу и дальше провоцировать развитие конфликта, они готовы пожертвовать реальными интересами своих граждан. И это было осознанное действие, поэтому вот эти протесты, конечно, заставят их как-то скорректировать позицию, но не существенно", - резюмировал Владимир Киреев.