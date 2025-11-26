"Ни у кого из лидеров Евросоюза и Великобритании не будет трагического отношения к страшной гибели наших братьев и людей. И сам киевский режим тоже не заинтересован в прекращении войны, потому что это способ его существования. К сожалению, режим исходит из того, что Украина - форпост войны с Россией и Союзным государством. Таким образом, никаких причин у европейцев и киевского режима прекращать войну, по большому счету, нет. Все разговоры о коррупционных составляющих, скандалах - это спектакли, которые пытаются нам показать - якобы ослабевший Евросоюз и режим в Киеве, которые вот-вот все рухнут, замерзнут и так далее. Но это все только разыгрывание шоу перед нами, а на самом деле война - есть способ существования Евросоюза сегодня".