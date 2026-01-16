3.71 BYN
Эксперт Шадров: Трамп рассматривает Гренландию как стратегический резерв ресурсов для США
Эксперты отмечают, что Дональд Трамп видит в Гренландии не просто остров, а стратегический резерв ресурсов для укрепления позиций США.
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"Трампу нужна Гренландия из-за запасов ресурсов, которые еще практически не использованы. Делиться ресурсами со всем миром и обеспечивать всем такой же уровень жизни, как у себя, Запад вообще никогда не собирался. Ни технологиями, ничем они, собственно, не делятся. Они очень рациональны и эгоистичны. Но теперь внутренний раскол наметился в самих в западных отношениях, и ресурсов не хватает даже для золотого миллиарда. Поэтому Соединенные Штаты пытаются за собой закрепить те регионы, которые могут быть источниками ресурсов для себя, либо, как в случае с Венесуэлой, не дать эти источники использовать кому-то другому".