Эксперт Шадров: Трамп рассматривает Гренландию как стратегический резерв ресурсов для США

"Трампу нужна Гренландия из-за запасов ресурсов, которые еще практически не использованы. Делиться ресурсами со всем миром и обеспечивать всем такой же уровень жизни, как у себя, Запад вообще никогда не собирался. Ни технологиями, ничем они, собственно, не делятся. Они очень рациональны и эгоистичны. Но теперь внутренний раскол наметился в самих в западных отношениях, и ресурсов не хватает даже для золотого миллиарда. Поэтому Соединенные Штаты пытаются за собой закрепить те регионы, которые могут быть источниками ресурсов для себя, либо, как в случае с Венесуэлой, не дать эти источники использовать кому-то другому".