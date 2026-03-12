3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Энергетический кризис в США: Вашингтон задействует 172 млн баррелей нефти из резерва
Автор:Редакция news.by
Энергетический кризис, возникший на фоне военной операции в Иране, коснулся и самих Соединенных Штатов. Чтобы смягчить рост цен на нефть, Вашингтон вынужден задействовать стратегический нефтяной резерв. Об этом заявил Дональд Трамп.
Глава Белого дома заверил, что в будущем этот резерв пополнят обратно. По его словам, это нормальная практика и ранее так уже делали.
По сообщению Минэнерго США, из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.
Ранее сообщалось о рекордном росте цен на топливо в США: по данным Американской автомобильной ассоциации, цифры за неделю увеличились на 19 %.