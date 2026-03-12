Энергетический кризис в США: Вашингтон задействует 172 млн баррелей нефти из резерва

Энергетический кризис, возникший на фоне военной операции в Иране, коснулся и самих Соединенных Штатов. Чтобы смягчить рост цен на нефть, Вашингтон вынужден задействовать стратегический нефтяной резерв. Об этом заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома заверил, что в будущем этот резерв пополнят обратно. По его словам, это нормальная практика и ранее так уже делали.

По сообщению Минэнерго США, из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.