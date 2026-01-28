"Энергетическое самоубийство" - Фицо жестко осудил отказ ЕС от газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал намерение Европы запретить самой себе покупку российского газа.

Уже с 1 января 2027 года любые поставки газа из России станут незаконными. За нарушение предусмотрены совершенно безумные штрафы - 300 % от суммы сделки. Роберт Фицо не находит для характеристики этого решения слов из дипломатического лексикона:

Роберт Фицо:

"Прекращение поставок российского газа в ЕС - полная идеологическая чушь. Такое решение должно приниматься единогласно, а не большинством. Это то, что я бы назвал завершением энергетического самоубийства ЕС. Мы все дорого заплатим за это глупое идеологическое решение".