Эпидемия в Литве: в окрестностях Радвилишкиса зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Литве зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Она произошла в местечке Радвилишкис на ферме, где находилось около 400 голов. Карантин введен в окрестностях хозяйства - в его зоне оказались 8 тыс. свиней.

Эпидемия распространяется и на севере Литвы - там обнаружено не менее 60 мертвых диких кабанов. В ближайшее время выяснится, насколько серьезными последствиями угрожает животноводству страны распространение африканской чумы свиней.

Литваэпидемия