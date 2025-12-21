3.66 BYN
Эпидемия в Литве: в окрестностях Радвилишкиса зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Автор:Редакция news.by
В Литве зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Она произошла в местечке Радвилишкис на ферме, где находилось около 400 голов. Карантин введен в окрестностях хозяйства - в его зоне оказались 8 тыс. свиней.
Эпидемия распространяется и на севере Литвы - там обнаружено не менее 60 мертвых диких кабанов. В ближайшее время выяснится, насколько серьезными последствиями угрожает животноводству страны распространение африканской чумы свиней.