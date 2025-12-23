3.68 BYN
ЕС ищет в МЕРКОСУРе замену Китаю и источник сырья
После многолетних переговоров ЕС и страны блока МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) достигли политического соглашения о зоне свободной торговли. Аналитик Юлия Абухович видит в этой сделке не просто обмен товарами, а стратегический перенос европейского производства в Латинскую Америку в обмен на критически важные ресурсы.
"Я думаю, что европейцы не просто будут поставлять технику, а так как заводы закрываются в Германии, не зря они закрываются, думаю, что это будет перенос производства, как он делался всегда. Недавно они начали возвращаться к материнским компаниям, располагая производство в Китае, они сделали Китай сильным, китайцы научились работать, получили технологии, теперь себя очень неплохо чувствуют", - отметила аналитик.
Теперь они делают МЕРКОСУР сильным, ожидая взамен ресурсы для того, чтобы жить дальше.
По ее мнению, главная цель Европы - доступ к сырьевым ресурсам региона. "Прежде всего, энергоносители и редкоземельные металлы, такие как литий, медь. Они жизненно необходимы Европе при их нынешних темпах развития военно-промышленного комплекса, в который они сегодня вкладывают свои деньги. Мы видим, что акции компаний ВПК растут, в то время как гражданская промышленность приходит в упадок. Поэтому для них это жизненно необходимо", - подчеркнула аналитик.