ЕС ищет в МЕРКОСУРе замену Китаю и источник сырья

После многолетних переговоров ЕС и страны блока МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) достигли политического соглашения о зоне свободной торговли. Аналитик Юлия Абухович видит в этой сделке не просто обмен товарами, а стратегический перенос европейского производства в Латинскую Америку в обмен на критически важные ресурсы.

"Я думаю, что европейцы не просто будут поставлять технику, а так как заводы закрываются в Германии, не зря они закрываются, думаю, что это будет перенос производства, как он делался всегда. Недавно они начали возвращаться к материнским компаниям, располагая производство в Китае, они сделали Китай сильным, китайцы научились работать, получили технологии, теперь себя очень неплохо чувствуют", - отметила аналитик.

Теперь они делают МЕРКОСУР сильным, ожидая взамен ресурсы для того, чтобы жить дальше. Юлия Абухович