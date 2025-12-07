ЕС может ввести против Китая пошлины

Европейский союз может ввести против Китая торговые пошлины. Об этом заявил президент Франции Макрон. Подобная мера заимствована у США. Брюссель, как и Вашингтон, таким образом желает решить проблему торгового дефицита. Как отмечается, ЕС требует от КНР в срочном порядке самостоятельно устранить торговый дисбаланс. Если же Пекин не прислушается, Евросоюз в ближайшие месяцы разорвет сотрудничество и введет на китайские товары таможенные пошлины.