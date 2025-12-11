3.75 BYN
ЕС направил Трампу предложение о территориальных уступках Украины
Автор:Редакция news.by
Евросоюз направил США предложение о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина. Об этом заявил немецкий канцлер.
Сделано это было после телефонного разговора Трампа с евротройкой - лидерами Германии, Франции и Великобритании. По словам американского президента, беседа велась в жесткой манере.
Дальнейшие переговоры с представителями США запланированы на эти выходные, а встреча по Украине может состояться в начале следующей недели, анонсировал Мерц.