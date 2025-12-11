Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕС направил Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Евросоюз направил США предложение о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина. Об этом заявил немецкий канцлер.

Сделано это было после телефонного разговора Трампа с евротройкой - лидерами Германии, Франции и Великобритании. По словам американского президента, беседа велась в жесткой манере.

Дальнейшие переговоры с представителями США запланированы на эти выходные, а встреча по Украине может состояться в начале следующей недели, анонсировал Мерц.

Разделы:

В миреЕвропаСША

Теги:

ЕСФридрих МерцУкраинаДональд Трамп