ЕС направил Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Евросоюз направил США предложение о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина. Об этом заявил немецкий канцлер.

Сделано это было после телефонного разговора Трампа с евротройкой - лидерами Германии, Франции и Великобритании. По словам американского президента, беседа велась в жесткой манере.