ЕС планирует назначить спецпредставителя для контактов с Россией
Автор:Редакция news.by
ЕС планирует назначить спецпредставителя для контактов с Россией, который будет отстаивать интересы ЕС в переговорах по украинскому конфликту, сообщает Politico.
В Брюсселе опасаются, что США договорятся с Россией без их участия. По информации издания, предложение получило поддержку в Еврокомиссии. Однако в ЕС нет единства по поводу полномочий возможного переговорщика. Одни предлагают ограничиться представлением интересов Евросоюза, другие хотят включить в формат Великобританию и союзников.
К слову, среди потенциальных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба, а в Италии предлагают рассмотреть кандидатуру экс-премьера страны Марио Драги.