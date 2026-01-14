ЕС планирует назначить спецпредставителя для контактов с Россией, который будет отстаивать интересы ЕС в переговорах по украинскому конфликту, сообщает Politico.

В Брюсселе опасаются, что США договорятся с Россией без их участия. По информации издания, предложение получило поддержку в Еврокомиссии. Однако в ЕС нет единства по поводу полномочий возможного переговорщика. Одни предлагают ограничиться представлением интересов Евросоюза, другие хотят включить в формат Великобританию и союзников.