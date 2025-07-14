ЕС планирует вложить 2,5 млрд евро в "развитие" Армении

Евросоюз планирует вложить два с половиной миллиарда евро в "долгосрочное и устойчивое развитие" Армении. Итоги визита в Брюссель представила пресс-служба Пашиняна.



Инвестиции в рамках стратегии Global Gateway пойдут в транспорт, энергетику, цифровую инфраструктуру и бизнес. А еще ЕС выделит Армении полтора миллиона евро на укрепление независимых СМИ и поможет Еревану бороться с "манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами". Плюс поддержка от Брюсселя приверженности страны демократическим реформам.



Где-то подобное мы уже видели. Стоит, наверное, напомнить официальному Еревану, к чему приводит подобный западный, демократический курс.