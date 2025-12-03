ЕС полностью прекратит импорт газа из России к концу 2027 года

Евросоюз полностью прекратит импорт газа из России к концу 2027 года. К такому соглашению пришли Европарламент и представители европравительств. Для Венгрии и Словакии, традиционно выступающих против подобных мер, сделают поблажку: после окончания договоров по поставкам им разрешат еще два месяца закупать российский газ.

А пока еврочиновники ликуют, СМИ бьют тревогу. Германии уже этой зимой грозит нехватка газа. Хранилища все лето пополнялись нестабильно, и только к осени ситуацию удалось несколько выправить. Они сейчас заполнены примерно на 70 %, при этом из-за похолодания отбор уже начался. По информации Ассоциации операторов газовых хранилищ, в условиях суровой зимы этих запасов не хватит до конца января.