ЕС придется вернуться к вопросу нового кредита Украине уже в 2027 году

Евросоюзу придется раскошелиться раньше срока - Украина требует новых вливаний уже в этом году.

По данным The Wall Street Journal, финансовые расчеты Брюсселя по поддержке Киева дали сбой. Хоть послы ЕС только что утвердили пакет помощи в размере 90 млрд на 2026-2027 гг., "дыра" в украинском бюджете на следующий год неожиданно выросла. Необходимы дополнительные 19 млрд евро, чтобы закрыть текущие нужды.