ЕС разработает план сдерживания США на случай атаки на Гренландию
Европолитики всерьез обеспокоены заявлениями американских властей о стремлении заполучить Гренландию и работают над ответом на призыв президента США Дональда Трампа к захвату датской территории.
Как пишет Politico, особенно активны глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль с европейскими коллегами. В Евросоюзе не исключают, что придется вступить в прямую конфронтацию с американцами.
При этом, по словам некоего евродипломата, обсуждается сценарий сделки, при которой США получают Гренландию, а Евросоюз - гарантии поддержки киевского режима.
Пока же вице-президент США Джей Вэнс только накаляет обстановку. Он заявил, что Дания не справилась с защитой Гренландии. По его словам, этот остров критически важен для национальной безопасности США и работы системы ПРО. Кроме того, политик выразил мнение, что Европа выражает много недовольства и не понимает аргументов Трампа.