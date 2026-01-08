ЕС разработает план сдерживания США на случай атаки на Гренландию

Европолитики всерьез обеспокоены заявлениями американских властей о стремлении заполучить Гренландию и работают над ответом на призыв президента США Дональда Трампа к захвату датской территории.

Как пишет Politico, особенно активны глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль с европейскими коллегами. В Евросоюзе не исключают, что придется вступить в прямую конфронтацию с американцами.

При этом, по словам некоего евродипломата, обсуждается сценарий сделки, при которой США получают Гренландию, а Евросоюз - гарантии поддержки киевского режима.