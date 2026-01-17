ЕС разработал план "Б" на случай захвата Гренландии США

Европейский союз тайно разработал план "Б" на случай, если США силой захватят Гренландию, об этом прямо заявил министр обороны Бельгии. Он предупредил: такой сценарий может привести к полному распаду НАТО.



О деталях, как отметил политик, предпочитают не распространяться. Однако предвосхитив вопросы, заявил: войну начинать никто не собирается, у США колоссальное превосходство. На фоне угроз Трампа приобрести или захватить Гренландию для "национальной безопасности" уже развернута европейская разведывательная миссия с участием Дании, Франции, Швеции, Германии, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Численность военных - всего несколько десятков. По этому поводу министр обороны Италии отметил, что помощь датской автономии выглядит как анекдот.