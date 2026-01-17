3.71 BYN
ЕС разработал план "Б" на случай захвата Гренландии США
Европейский союз тайно разработал план "Б" на случай, если США силой захватят Гренландию, об этом прямо заявил министр обороны Бельгии. Он предупредил: такой сценарий может привести к полному распаду НАТО.
О деталях, как отметил политик, предпочитают не распространяться. Однако предвосхитив вопросы, заявил: войну начинать никто не собирается, у США колоссальное превосходство. На фоне угроз Трампа приобрести или захватить Гренландию для "национальной безопасности" уже развернута европейская разведывательная миссия с участием Дании, Франции, Швеции, Германии, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Численность военных - всего несколько десятков. По этому поводу министр обороны Италии отметил, что помощь датской автономии выглядит как анекдот.