ЕС выделил Польше, Литве и Латвии военные кредиты на десятки млрд евро
Брюссель выделил военные кредиты значительному числу стран, среди которых и белорусские соседи. Польше дали добро на 44 млрд евро, Литва получит 6,5 млрд, а Латвия - 3,5 млрд.
Но все эти кредиты придется возвращать, хотя уплата процентов начнется с 2030 года, а полный возврат отнесен на вторую половину текущего столетия.
Выделенные суммы должны быть потрачены на закупку или производство вооружений, при этом все должно быть европейским. Так, вероятно, все деньги уйдут немецким оружейникам и французским производителям военного "хай-тека".
Прибалтам и полякам останутся только долги. В Литве, например, планируется построить завод по производству снарядов: его владельцем выступит немецкий Rheinmetall. То есть, Вильнюсу будет принадлежать лишь земля, на которой поставят фабричные цеха.