Эстония и Латвия поддержали идею назначения спецпредставителя ЕС для участия в переговорах с Россией
Президент Эстонии и латвийский премьер выразили поддержку инициативе о назначении спецпредставителя Европейского союза для участия в переговорах с Кремлем, направленных в том числе на прекращение конфликта в Украине.
Западные СМИ пишут, что это отражает "стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении Москвы, после того как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирного процесса во главе с США".
У инициативы, ожидаемо, нашлись противники. Так, глава МИД Эстонии заявил, что заискивание перед Кремлем ослабляет позиции как Украины, так и Европы. К слову, ранее президент Франции Макрон сообщил о начале работы по назначению спецпосланника в России "на техническом уровне". Инициативу поддержала также итальянский премьер Мелони.