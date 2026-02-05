Эстония и Латвия поддержали идею назначения спецпредставителя ЕС для участия в переговорах с Россией

Президент Эстонии и латвийский премьер выразили поддержку инициативе о назначении спецпредставителя Европейского союза для участия в переговорах с Кремлем, направленных в том числе на прекращение конфликта в Украине.

Западные СМИ пишут, что это отражает "стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении Москвы, после того как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирного процесса во главе с США".