Недавние сообщения российской разведки о том, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия, вызвали широкий резонанс. Свою оценку ситуации дал в программе "Актуальное интервью" Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей, член постоянной комиссии по национальной безопасности.

По мнению парламентария, даже если такие планы будут реализованы, они никак не скажутся на ходе боевых действий: "Это даже нечего доказывать. Российские войска как наступали, так и будут наступать. Украина будет терять территории".

Главную опасность депутат видит в другом: передача ядерного оружия Киеву способна спровоцировать глобальный конфликт. Он подчеркнул, что в случае применения такого оружия со стороны Украины ответ незамедлительно последует по стране-поставщику.

"Надо понимать, куда будет направлен адекватный ответ. По-настоящему суверенная ядерная держава среди потенциальных поставщиков - это Франция. Именно этот факт может развязать Третью мировую войну", - пояснил он.

Комментируя участие Великобритании, которая не обладает собственным независимым ядерным арсеналом, Михаил Оксенюк назвал ее "кукловодом". По его словам, Лондон и Париж любыми путями стремятся продлить конфликт, преследуя стратегическую цель - ослабление славянско-православной цивилизации.

"Плохо иметь Англию врагом, но еще хуже - другом. Все войны последних 300 лет так или иначе идут с британским следом", - напомнил депутат известную поговорку.

Отвечая на вопрос о том, какое именно оружие может быть передано Киеву, Михаил Оксенюк привел данные о французском арсенале: четыре атомные подводные лодки на боевом дежурстве, способные нести баллистические ракеты с термоядерными головками. По его оценке, гипотетически Украине могут передать до 10 боеголовок и 1-2 ракеты.

Однако депутат считает, что это не изменит стратегического баланса. Часть боеприпасов, по его мнению, будет сбита средствами ПВО, но даже достижение цели отдельными боеголовками вызовет сокрушительный ответ.

"Ответ будет незамедлительным, но уже не тактическими ядерными боеприпасами, а стратегическими ядерными силами Российской Федерации", - предупредил он, напоминая, что Россия - одна из мощнейших ядерных держав мира.

Михаил Оксенюк не исключает, что громкие заявления могут быть лишь "пиар-ходом", попыткой проверить реакцию Москвы или получить дополнительный козырь на возможных переговорах.

По словам депутата, реакция президента США Дональда Трампа на эти сведения станет индикатором его искренности в урегулировании конфликта. "Если реакции не последует, значит, это действо не обошлось без согласия Вашингтона. Если реакция будет отрицательной - значит, Трамп действительно вынашивает искренние цели", - предположил он, добавив, что мало что в мире совершается без одобрения США.

