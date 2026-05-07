Экс-президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. При этом Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания из-за возраста - политику 71 год.

Теперь ему не придется носить электронный браслет, с которым он должен был ходить шесть месяцев. 25 сентября прошлого года суд признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.