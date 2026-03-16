Французские евродепутаты не смогли найти Иран на карте. Эксперимент устроил корреспондент телеканала TMC. Он показал делегатам карту мира, на которой не подписаны страны. Просил указать Иран. Политики действовали наугад, указывая на Болгарию, Турцию, Афганистан и даже Саудовскую Аравию.



Один из участников попытался оправдаться: мол, депутаты - не ходячие энциклопедии, но делают все возможное, чтобы быть в курсе событий. При этом один из делегатов заявил: "Это было бы смешно, если бы этим людям не приходилось голосовать по поводу войны с Ираном на Ближнем Востоке".