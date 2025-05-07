Еврокомиссия не продлит беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз

Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, однако будет продумывать другие варианты поддержки. Это заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл, информирует РИА Новости.

"Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.