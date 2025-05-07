3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Еврокомиссия не продлит беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
Еврокомиссия не продлит беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюзnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1deef5e-8d6a-4c37-ae97-8ca168c26a57/conversions/e629d4fc-72ca-4c83-8418-7717f525b724-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1deef5e-8d6a-4c37-ae97-8ca168c26a57/conversions/e629d4fc-72ca-4c83-8418-7717f525b724-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1deef5e-8d6a-4c37-ae97-8ca168c26a57/conversions/e629d4fc-72ca-4c83-8418-7717f525b724-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1deef5e-8d6a-4c37-ae97-8ca168c26a57/conversions/e629d4fc-72ca-4c83-8418-7717f525b724-xl-___webp_1920.webp 1920w
Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, однако будет продумывать другие варианты поддержки. Это заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл, информирует РИА Новости.
"Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, ЕК в настоящее время работает над другими мерами поддержки украинского сельхозсектора.