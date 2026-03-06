Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Еврокомиссия поставила на паузу безвизовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Брюссель снова прибегает к политике шантажа. Еврокомиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь при себе визу, отмечается на сайте Еврокомиссии.

Брюссель оправдывает свое решение якобы нарушением Грузией обязательств, взятых в рамках безвизовых решений. Отмечается, что приостановка вводится на год.

Фото: РИА Новости

