Еврокомиссия поставила на паузу безвизовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Брюссель снова прибегает к политике шантажа. Еврокомиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь при себе визу, отмечается на сайте Еврокомиссии.