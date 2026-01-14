Еврокомиссия предлагает Киеву новый кредит 90 млрд евро

Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Об этом сообщила фон дер Ляйен. Кредит будет разделен на 2 неравные части. Треть суммы предусмотрена на поддержку украинского бюджета, а 60 млрд - исключительно на военную помощь.



Главной задачей для Киева ЕС ставит "противостояние России". Среди условий получения средств - продвигать реформы, модернизировать страну и покупать оружие только у европейских компаний.