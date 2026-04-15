3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Европа обсуждает обеспечение судоходства в Ормузском проливе
Автор:Редакция news.by
"Уолл стрит джорнал" пишет: Европа готовится организовать собственную коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе.
Ее возможное создание анонсировал президент Франции Макрон. Он заявил, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят "воюющие" стороны: США, Израиль и Иран.
Коалиция будет действовать по завершении боевых действий.
Европейские дипломаты уточнили, что европейские корабли не будут находиться под командованием США.
Коалиция может включать и Германию, которая до сих пор "неохотно рассматривала возможность какого-либо военного участия". ФРГ может объявить о своем присоединении к миссии 16 апреля.
Фото Reuters