Европа обсуждает обеспечение судоходства в Ормузском проливе

"Уолл стрит джорнал" пишет: Европа готовится организовать собственную коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе.

Ее возможное создание анонсировал президент Франции Макрон. Он заявил, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят "воюющие" стороны: США, Израиль и Иран.

Коалиция будет действовать по завершении боевых действий.

Европейские дипломаты уточнили, что европейские корабли не будут находиться под командованием США.

Коалиция может включать и Германию, которая до сих пор "неохотно рассматривала возможность какого-либо военного участия". ФРГ может объявить о своем присоединении к миссии 16 апреля.