Европа установила рекорд по импорту сжиженного природного газа
Автор:Редакция news.by
Европа в марте установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа за все время наблюдений. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe.
В газотранспортную систему Евросоюза в марте было поставлено 13,7 млрд кубометров. Этот показатель на 15 % выше, чем в феврале, и на 8 % превышает результат марта 2025 года.
Причины - затянувшийся отопительный сезон и прогнозируемые трудности на рынке СПГ из-за ближневосточного конфликта. Ранее из-за событий вокруг Ирана цена газа в Европе в марте выросла в полтора раза.