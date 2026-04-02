Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Европа установила рекорд по импорту сжиженного природного газа

Европа в марте установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа за все время наблюдений. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe.

В газотранспортную систему Евросоюза в марте было поставлено 13,7 млрд кубометров. Этот показатель на 15 % выше, чем в феврале, и на 8 % превышает результат марта 2025 года.

Причины - затянувшийся отопительный сезон и прогнозируемые трудности на рынке СПГ из-за ближневосточного конфликта. Ранее из-за событий вокруг Ирана цена газа в Европе в марте выросла в полтора раза.

Разделы:

В мире

Теги:

Европагаз