Брюссель поддерживает убийство верховного лидера Ирана.

Урсула фон дер Ляйен обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с королем Иордании, одним из главных союзников Запада в регионе. Она поприветствовала удары по Ирану и заявила, что со смертью Хаменеи у иранского народа появилась надежда.

Поддержала агрессию и главная евродипломатка. Кая Каллас написала, что смерть Хаменеи - переломный момент в истории Исламской Республики. Теперь якобы открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ возможно будет иметь больше свободы.

Не промолчали и латвийские политики. Представитель Риги при ООН осудила Иран. По ее словам, именно Тегеран "дестабилизировал регион", а удары по американским военным объектам в ближневосточных государствах были "неспровоцированными".