Европейская реакция: Брюссель оправдывает убийство Хаменеи
Брюссель поддерживает убийство верховного лидера Ирана.
Урсула фон дер Ляйен обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с королем Иордании, одним из главных союзников Запада в регионе. Она поприветствовала удары по Ирану и заявила, что со смертью Хаменеи у иранского народа появилась надежда.
Поддержала агрессию и главная евродипломатка. Кая Каллас написала, что смерть Хаменеи - переломный момент в истории Исламской Республики. Теперь якобы открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ возможно будет иметь больше свободы.
Не промолчали и латвийские политики. Представитель Риги при ООН осудила Иран. По ее словам, именно Тегеран "дестабилизировал регион", а удары по американским военным объектам в ближневосточных государствах были "неспровоцированными".
Такие высказывания европейских чиновников - очередное подтверждение того, что двойные стандарты играют важнейшую роль в вопросах внешней политики любого европейского государства.