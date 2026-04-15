Европейские авиакомпании терпят убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

Европейские авиакомпании ищут помощи Евросоюза для преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

Ассоциация Airlines for Europe обратилась к Брюсселю с просьбой ввести мониторинг запасов авиатоплива, временную приостановку действия европейского углеродного рынка для авиации, а также отмену ряда налогов. Все это должно помочь перевозчикам преодолеть убытки от закрытия неба над рядом стран Персидского залива и дефицит топлива.