Европейские авиакомпании терпят убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

Европейские авиакомпании ищут помощи Евросоюза для преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

Ассоциация Airlines for Europe обратилась к Брюсселю с просьбой ввести мониторинг запасов авиатоплива, временную приостановку действия европейского углеродного рынка для авиации, а также отмену ряда налогов. Все это должно помочь перевозчикам преодолеть убытки от закрытия неба над рядом стран Персидского залива и дефицит топлива.

При этом в СМИ пишут, что сейчас конфликт на Ближнем Востоке превратил Стамбул в центр дозаправки самолетов. В Турции нет лимитов на авиатопливо. И некоторые воздушные суда прилетают в город исключительно для дозаправки.

