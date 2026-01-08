Фермеры заблокировали тракторами центр Парижа

Французские фермеры перекрыли тракторами центр Парижа - сельхозтехника стоит под Эйфелевой башней и у Триумфальной арки, а также рядом с Лувром.

И это не предел! Тысячи аграриев со всей Франции взяли курс на столицу и намерены заблокировать все основные дороги. В осаде также Лион. Там люди установили палатки и пообещали оставаться столько, сколько потребуется.

Аграрии возмущены действиями правительства по борьбе с эпидемией скота. Фермеры несут огромные убытки и лишаются средств к существованию.