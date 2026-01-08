3.67 BYN
Фермеры заблокировали тракторами центр Парижа
Автор:Редакция news.by
Французские фермеры перекрыли тракторами центр Парижа - сельхозтехника стоит под Эйфелевой башней и у Триумфальной арки, а также рядом с Лувром.
И это не предел! Тысячи аграриев со всей Франции взяли курс на столицу и намерены заблокировать все основные дороги. В осаде также Лион. Там люди установили палатки и пообещали оставаться столько, сколько потребуется.
Аграрии возмущены действиями правительства по борьбе с эпидемией скота. Фермеры несут огромные убытки и лишаются средств к существованию.
Протестующие недовольны и торговым соглашением между Евросоюзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР. По их мнению, оно может затопить Францию дешевым импортом продуктов. Голосование по соглашению ожидается в пятницу.