Financial Times: Изъятие российских активов в ЕС может ударить по евро

Financial Times предупреждает, что изъятие российских активов в ЕС может ударить по евро. Сегодня около 20 % мировых валютных резервов номинированы в европейской валюте, и она уступает лишь доллару, на долю которого приходится почти 60 %.



Но если Брюссель решится на изъятие, центробанки и инвесторы начнут сомневаться в надежности европейских бумаг. Центробанк ЕС предупреждает: такой шаг подорвет доверие к евро как резервной валюте.



Однако ряд стран ЕС все же поддерживает конфискацию, объясняя это якобы отсутствием альтернатив для финансирования Украины.