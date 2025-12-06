3.76 BYN
Financial Times: Изъятие российских активов в ЕС может ударить по евро
Автор:Редакция news.by
Financial Times предупреждает, что изъятие российских активов в ЕС может ударить по евро. Сегодня около 20 % мировых валютных резервов номинированы в европейской валюте, и она уступает лишь доллару, на долю которого приходится почти 60 %.
Но если Брюссель решится на изъятие, центробанки и инвесторы начнут сомневаться в надежности европейских бумаг. Центробанк ЕС предупреждает: такой шаг подорвет доверие к евро как резервной валюте.
Однако ряд стран ЕС все же поддерживает конфискацию, объясняя это якобы отсутствием альтернатив для финансирования Украины.