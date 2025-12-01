Финляндия совместно с Великобританией проводит маневры у границ России

Финляндия начала совместные с Великобританией военные учения у границ России. Они проходят в районе города Кухмо, расположенного в приграничье с Карелией.

В маневрах примут участие около 3 тыс. военнослужащих, в основном резервисты, и порядка 600 единиц техники, включая боевые танки, вертолеты и беспилотники.