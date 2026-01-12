Финский аэропорт из-за морозов отменил десятки рейсов

Зимняя стужа привела к отмене десятков рейсов в аэропорту Киттиля в Финляндии.

Временами температура на севере страны опускается до минус 37. Отмены продолжаются уже несколько дней на фоне сильных морозов и коснулись в том числе международных рейсов.