Брюссель встал на сторону Будапешта и Братиславы в вопросе "Дружбы". Премьер-министр Словакии после встречи с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что они договорились о возобновлении транзита нефти по трубопроводу через Украину. Фицо утверждает, что ЕС выразил готовность оказать техническую и финансовую помощь для ремонта нефтепровода.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"У нас по этому вопросу одинаковая позиция. Словакия имеет право получать российскую нефть, причем не только по трубопроводу "Дружба", но и морским путем. Здесь мы немного сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими партнерами, но я верю, что этот вопрос будет решен".

Политик добавил, что показал главе Еврокомиссии спутниковые снимки, подтверждающие, что нефтепровод "Дружба" на территории Украины не поврежден, и что речь идет о сознательном одностороннем решении Зеленского остановить поставки нефти, тем самым нанести ущерб Венгрии и Словакии.