Фицо: ООН находится в плачевном состоянии

ООН находится в плачевном состоянии, а Совет Безопасности без реформ и последовательного укрепления своих полномочий совершенно беззуб. Такое заявление сделал лидер Словакии, комментируя захват президента Венесуэлы.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"В случае с Венесуэлой я намеренно хранил молчание. Хотя мы ничего не можем сделать, даже символически, и я не собираюсь делать ничего постыдного, я должен безоговорочно осудить и отвергнуть эту последнюю американскую нефтяную авантюру. Даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может временно ухудшить словацко-американские отношения в политическом плане".

Общий европейский ответ на действия Трампа - ожидаемо - более сдержанный. 26 стран ЕС выступили с совместным заявлением. Они призывают Вашингтон и Каракас к спокойствию и сдержанности.

Также подчеркивается право народа Венесуэлы самостоятельно определять свое будущее и необходимость соблюдения принципов международного права и устава ООН. При этом Венгрия как член ЕС поддержать заявление отказалась. Заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится этим вечером.