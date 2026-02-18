Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Зеленскому не поставлять электроэнергию из-за блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Риторику Словакии разделяет и Еврокомиссия.



Напомним, что с начала февраля Украина перекрыла поставки черного золота в Словакию и Венгрию по политическим причинам. В итоге словаки и венгры договорились с хорватами, что с начала марта российскую нефть будут доставлять по морю в Хорватию, а после в Венгрию и Словакию.