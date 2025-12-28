Фон дер Ляйен: Еврокомиссия продолжит давить на Кремль и готовить Украину к членству в ЕС

Брюссель очень хочет быть при делах. В преддверии переговоров Зеленского и Трампа активизировалась Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии созвонилась с несколькими европейскими лидерами и обсудила предстоящую американо-украинскую встречу. Об этом она написала в соцсети X .



Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия продолжит давить на Кремль и сопровождать Украину на пути к членству в ЕС. Она назвала поддержку Киева частью безопасности всего континента. В своем посте глава Еврокомиссии отметила, что цель Европы - справедливый и прочный мир с сохранением суверенитета Украины. По ее словам, это важный элемент европейской стабильности.