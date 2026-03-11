Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия

Урсуле фон дер Ляйен может грозить вотум недоверия. С таким предупреждением выступил вице-председатель фракции социал-демократов в Европарламенте. Он заявил об отсутствии доверия между партиями. По его словам, в данный момент рассматривается возможность отказа не только от поддержки долгосрочного бюджета ЕС, но и от самой главы Еврокомиссии в ходе будущих голосований.



Недовольство усилилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке и заявлений фон дер Ляйен о том, что Европа больше не может быть гарантом старого миропорядка. В парламенте сочли это за провокацию.



Это не первый случай критики в адрес фон дер Ляйен. Ранее ее обвиняли в превышении полномочий и попытках единолично представлять Евросоюз на мировой арене, в частности, в ситуации вокруг Ирана.